Трамп повинен бути обережніший з розмовами про Росію, - директор ЦРУ

За словами Бреннана, глава США повинен думати про "наслідки сказаного для Америки"

У неділю, 15 січня, директор ЦРУ Джон Бреннан порадив майбутньому президенту Дональду Трампу не пробачити Росії її недавні дії і закликав його бути обережним у розмовах про країну.

В інтерв'ю Fox News Sunday, Бреннан наголосив на напруженості відносин між новообраним президентом і розвідкою.

Директор ЦРУ також розкритикував Трампа за його випадкові зауваження, зокрема, натякаючи на його схильність робити різкі заяви в Twitter, інформує Reuters.

"Спонтанність - це не те, що захищає інтереси національної безпеки, і тому перед тим, як говорити або реагувати йому слід подумати про наслідки сказаного для Сполучених Штатів", - сказав Бреннан.

Так, минулого тижня Трамп звинуватив розвідувальну службу у витоку інформації про нібито наявний у РФ компромат про його особи. У Twitter він порівняв роботу спецслужби з методами фашистської Німеччини, що було сприйнято Бреннаном як "вкрай обурливе порівняння" і "велика образа".

Бреннан також наголосив, що президент США не може бути впевненим у своїх заявах, якщо він не має впевненості у надійності роботи спецслужб.

Нагадаємо, Трамп припустив, що він міг би скасувати санкції, введені в грудні минулого року адміністрацією Барака Обами через звинувачення на адресу Москви в кібератаках.

За словами обраного президента США, це станеться, якщо Москва буде допомагати в боротьбі з тероризмом і в досягненні інших цілей, які важливі для Вашингтона.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією.

Раніше iPress.ua повідомляв про наявність у Росії секретних документів, які мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.