Трамп привітав американських військових з успішною атакою в Сирії
"Вітаю наших чудових військових, чоловіків і жінок, за успішне представництво Сполучених Штатів і всього світу в сирійській атаці", – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter 8 квітня.
Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули кілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.
Тоді ж Дональд Трамп прокоментував ракетний удар по авіабазі в Сирії.
Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.
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