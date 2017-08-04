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Трамп привітав американських військових з успішною атакою в Сирії

Президент США зробив це за допомогою Twitter
Президент США Дональд Трамп привітав американських військових із успішним виконанням завдання в Сирії.
Трамп привітав американських військових з успішною атакою в Сирії Фото: ap.org

"Вітаю наших чудових військових, чоловіків і жінок, за успішне представництво Сполучених Штатів і всього світу в сирійській атаці", – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter 8 квітня.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули кілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

Тоді ж Дональд Трамп прокоментував ракетний удар по авіабазі в Сирії.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

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08 04 2017 22:30
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