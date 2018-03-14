Трамп висловив свою "солідарність" із Мей і обіцяє сприяти розслідуванню отруєння Скрипаля

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей обговорили по телефону ситуацію навколо отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Трамп і Мей заявили, що офіційні представники Росії "повинні дати однозначні відповіді" у зв'язку зі спробою вбивства колишнього шпигуна в Південній Англії", йдеться в стенограмі телефонної розмови, - повідомляє "Радіо Свобода".

Білий дім заявляє, що Трамп висловив свою "солідарність" із Мей і пообіцяв "всіляко сприяти розслідуванню, яке веде Сполучене Королівство" у зв'язку із застосуванням нервово-паралітичної речовини під час спроби вбивства Скрипаля та його дочки.

Обоє лідерів погодилися, що ті, хто застосував отруйні засоби, грубо порушивши міжнародні норми, повинні відповісти за скоєне.

Напередодні, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.