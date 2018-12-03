Екс-шпигуна Скрипаля отруїли речовиною, розробленою в Росії, - Мей

Тереза ​​Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення з приводу події

Британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленим в Росії.

За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок", пише ВВС.

"Досить імовірно, що Росія несе відповідальність за дії, вчинені проти Сергія Скрипаля та його дочки Юлії", - заявила Мей.

Тереза ​​Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення з приводу події.

Якщо з боку Росії не буде відповіді, яка би заслуговувала уваги, сказала Тереза ​​Мей, отруєння Скрипаля буде вважатися протизаконним використанням російською державою сили на території Великобританії.

"Новачки" були розроблені радянськими вченими перед розвалом СРСР, випливало з статті хіміка Віла Мирзаянова, опублікованій в газеті "Московские новости" в 1992 році під заголовком "Отруєна політика".

Прем'єр-міністр Великобританії в понеділок, 12 березня провела в Лондоні засідання ради національної безпеки, на якому міністри уряду, керівники розвідки і військового відомства обговорили інформацію, отриману в результаті розслідування обставин отруєння Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.