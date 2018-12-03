Екс-шпигуна Скрипаля отруїли речовиною, розробленою в Росії, - Мей
За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок", пише ВВС.
"Досить імовірно, що Росія несе відповідальність за дії, вчинені проти Сергія Скрипаля та його дочки Юлії", - заявила Мей.
Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення з приводу події.
Якщо з боку Росії не буде відповіді, яка би заслуговувала уваги, сказала Тереза Мей, отруєння Скрипаля буде вважатися протизаконним використанням російською державою сили на території Великобританії.
"Новачки" були розроблені радянськими вченими перед розвалом СРСР, випливало з статті хіміка Віла Мирзаянова, опублікованій в газеті "Московские новости" в 1992 році під заголовком "Отруєна політика".
Прем'єр-міністр Великобританії в понеділок, 12 березня провела в Лондоні засідання ради національної безпеки, на якому міністри уряду, керівники розвідки і військового відомства обговорили інформацію, отриману в результаті розслідування обставин отруєння Сергія Скрипаля.
Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.
Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.
66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.
Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.
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