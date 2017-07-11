Трампа немає в списку запрошених на кліматичний саміт у Парижі

Президент США Дональд Трамп, який оголосив про вихід СЩА з паризького кліматичного договору, відсутній у списку запрошених на саміт з питань зміни клімату, що відбудеться в грудні в Парижі.

На саміт 12 грудня запрошені представники понад 100 країн та неурядових організацій. Про це повідомив чиновник з офісу президента Франції Еммануеля Макрона, інформує Reuters.

"Сполучені Штати мають певною мірою особливий статус на цьому саміті", - сказав чиновник, додавши, що учасники заходу будуть прихильні до реалізації кліматичної угоди, схваленої 2015 року.

Сполучені Штати, як і раніше, будуть запрошені на саміт, але на нижчому за президентський рівні.

Нагадаємо, 13 липня Трамп допустив, що може погодитися на компроміс відносно участі Штатів в Паризькій кліматичній угоді, але не розкрив свої точні наміри.

Президент США у травні оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.