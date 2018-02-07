БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна в період з січня по червень 2018 року транспортувала 42,2 мільярда кубометрів газу, що на 7,2% менше показників першого півріччя 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Транзит газу через Україну скоротився на 7,2%
Однак у червні 2018 року транзит зріс на 2% порівняно з показниками червня 2017 року
Фото: utg.ua
Цьогорічні обсяги транзиту на 3,25 млрд кубометрів менші, ніж у 2017 році, повідомляє ПАТ "Укртрансгаз".
Разом з тим, у червні 2018 року транзит зріс на 2% порівняно з показниками червня 2017 року.
Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.
Водночас російський газовий монополіст "Газпром" і "Нафтогаз України" поки що не починали переговорів про майбутнє транзиту російського газу через Україну - є лише консультації на цю тему.
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