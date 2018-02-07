Транзит газу через Україну скоротився на 7,2%

Однак у червні 2018 року транзит зріс на 2% порівняно з показниками червня 2017 року

Україна в період з січня по червень 2018 року транспортувала 42,2 мільярда кубометрів газу, що на 7,2% менше показників першого півріччя 2017 року.

Цьогорічні обсяги транзиту на 3,25 млрд кубометрів менші, ніж у 2017 році, повідомляє ПАТ "Укртрансгаз".

Разом з тим, у червні 2018 року транзит зріс на 2% порівняно з показниками червня 2017 року.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.

Водночас російський газовий монополіст "Газпром" і "Нафтогаз України" поки що не починали переговорів про майбутнє транзиту російського газу через Україну - є лише консультації на цю тему.