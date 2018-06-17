Три станції київського метро відновили роботу в звичайному режимі

Напередодні на час проведення "КиївПрайду" було зачинено "Театральну", "Площу Льва Толстого" та "Палац Спорту"

Станції київського метрополітену "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац Спорту" відчинено на вхід та вихід для пасажирів.

"Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі", - повідомляє прес-служба метро.

У метрополітені також уточнили, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину.

Нагадаємо, "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац Спорту" були зачинені на вхід на вихід сьогодні, починаючи з 6-ї ранку. Вказане рішення було ухвалено через проведення у столиці Маршу рівності.

Поліція нарахувала 3,5 учасників Маршу рівності, який відбувся сьогодні у Києві.

Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.

Наразі Марш уже закінчився.