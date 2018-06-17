CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтанції київського метрополітену "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац Спорту" відчинено на вхід та вихід для пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три станції київського метро відновили роботу в звичайному режимі
Напередодні на час проведення "КиївПрайду" було зачинено "Театральну", "Площу Льва Толстого" та "Палац Спорту"
Фото: politeka.net
"Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі", - повідомляє прес-служба метро.
У метрополітені також уточнили, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину.
Нагадаємо, "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац Спорту" були зачинені на вхід на вихід сьогодні, починаючи з 6-ї ранку. Вказане рішення було ухвалено через проведення у столиці Маршу рівності.
Поліція нарахувала 3,5 учасників Маршу рівності, який відбувся сьогодні у Києві.
Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.
Наразі Марш уже закінчився.
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17 06 2018 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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