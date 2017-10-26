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Twitter заборонив Russia Today і Sputnik розміщувати рекламу

Рішення було прийнято на основі висновків американського розвідувального співтовариства
Сервіс мікроблогів Twitter заборонив акаунтам Russia Today (RT) і Sputnik розміщувати будь-які рекламні пости.
Twitter заборонив Russia Today і Sputnik розміщувати рекламу Фото: autonews.autoua.net

Відповідне оголошення було опубліковано ввечері 26 жовтня.

У Twitter пояснили, що рішення було прийнято на основі висновків американського розвідувального співтовариства про те, що обидва російських агентства намагалися впливати на американські президентські вибори в 2016 році.

Крім цього Twitter відправить на благодійні цілі 1,9 мільйона доларів доходів, отриманих від продажу реклами RT і Sputnik з 2011 року. Кошти будуть спрямовані на незалежні дослідження про використання твіттера під час виборів.

Нагадаємо, на початку жовтня компанія Google виключила "Russia Today" з добірки преміальних відеоресурсів YouTube, які компанія продає рекламодавцям.

Раніше у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

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26 10 2017 17:45
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