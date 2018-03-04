Тимошенко задекларувала орендований будинок та прикраси

Згідно з декларацією, Тимошенко не має нерухомого майна

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко задекларувала за 2017 рік орендований будинок із земельними ділянками до будинку та ювелірні прикраси.

Ці дані містяться в її щорічній декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з декларацією, Тимошенко не має нерухомого майна, будинок вона орендує в Обухівському районі, а також має право користуватись чотирма земельними ділянками - загальною площею 6 106 квадратних метрів. У минулій декларації за 2016 рік таких земельних ділянок було дві.

При цьому лідер "Батьківщини" в декларації відмітила годинники та два автомобілі чоловіка Олександра Тимошенка ( Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 року випуску та ГАЗ 14 1983 року випуску), а сама Юлія Тимошенко, згідно з декларацією, транспортними засобами не володіє.

Загалом Тимошенко задекларувала вісім позицій ювелірних виробів, серед них, зокрема, вироби Cartier, Chanel та Chopard.

Як і в декларації за 2016 рік, в декларації за 2017 рік Тимошенко позначила 25% від загального капіталу ТОВ "Геофорс" та 100% ТОВ "Леді Ю", якими володіє її чоловік Олександр.

Заробила торік за основним місцем роботи Тимошенко 225 490 грн, ще 252 825 грн - це кошти на виконання депутатських повноважень. Також лідер "Батьківщини" задекларувала на банківському рахунку 614 145 грн, готівкою - 290 000 грн.

У декларації також зазначено витрати в сумі 185 тисяч гривень на придбання рухомого майна.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.