У 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг меду
Це на 58,2% більше, ніж у 2015 році, та майже у 6 разів більше, ніж у 2011 році, повідмляє прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
У грошовому вираженні експорт цієї продукції в 2016 році становив 97,3 млрд дол., що на 15,8% більше, ніж роком раніше.
Найбільшими покупцями українського меду стали країни Європейського Союзу. Зокрема, Німеччина торік імпортувала цієї продукції на 32,6 млн дол. (33% у загальному обсязі експорту меду з України), Польща – на 18,1 млн дол. (18,6%) та США – 17,7 млн дол. (18,1%).
Нагадаємо, що у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.
Також Україна в 2015-2016 роках відвантажила 344 тис тон борошна і стала світовим лідером з експорту.
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