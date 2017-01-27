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У 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг меду

Найбільшим покупцем українського меду є Німеччина
Українські підприємства минулого року експортували рекордний обсяг меду – 56,9 тис. тонн.
У 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг меду Фото:info-baza.com

Це на 58,2% більше, ніж у 2015 році, та майже у 6 разів більше, ніж у 2011 році, повідмляє прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

У грошовому вираженні експорт цієї продукції в 2016 році становив 97,3 млрд дол., що на 15,8% більше, ніж роком раніше. 

Найбільшими покупцями українського меду стали країни Європейського Союзу. Зокрема, Німеччина торік імпортувала цієї продукції на 32,6 млн дол. (33% у загальному обсязі експорту меду з України), Польща – на 18,1 млн дол. (18,6%) та США – 17,7 млн дол. (18,1%).

Нагадаємо, що у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.

Також Україна в 2015-2016 роках відвантажила 344 тис тон борошна і стала світовим лідером з експорту.

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27 01 2017 15:59
ТЕГИ: експорт, мед
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