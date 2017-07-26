НОВИНИЗ початку 2017 року понад 41 тисяча українців отримали російське громадянство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2017 році понад 41 тис українців отримали російське громадянство
За посвідкою у Росії проживає 125 956 громадян України
Фото: з вільних джерел
У період з січня по червень 41 466 українців отримали громадянство Росії. Також за цей період 34 851 українців отримали посвідки на проживання. Загалом за посвідкою у Росії проживає 125 956 громадян України, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Росії.
Дозвіл на тимчасове проживання за півроку одержали 45 756 українців. За виданими дозволами вже проживає 215 496 українців. Більшість з них працюють у Росії.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко за півроку надав громадянство України 405 іноземнцям, 55 з яких – росіяни.
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