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У 2017 році понад 41 тис українців отримали російське громадянство

За посвідкою у Росії проживає 125 956 громадян України
З початку 2017 року понад 41 тисяча українців отримали російське громадянство.
У 2017 році понад 41 тис українців отримали російське громадянство Фото: з вільних джерел

У період з січня по червень 41 466 українців отримали громадянство Росії. Також за цей період 34 851 українців отримали посвідки на проживання. Загалом за посвідкою у Росії проживає 125 956 громадян України, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Росії.

Дозвіл на тимчасове проживання за півроку одержали 45 756 українців. За виданими дозволами вже проживає 215 496 українців. Більшість з них працюють у Росії.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко за півроку надав громадянство України 405 іноземнцям, 55 з яких – росіяни.

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26 07 2017 14:40
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