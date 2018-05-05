У 72-ій Окремій механізованій бригаді заперечують загибель військового через алкоголь
"Національні засоби масової інформації викладають обставини загибелі військовослужбовця 72 ОМБр внаслідок наїзду механіком водієм в нетверезому стані. Командування 72 ОМБр заперечує даний факт з наступних підстав: за повідомленням медичого персоналу військовий водій, що скоїв наїзд знаходився в шоковому стані; з метою зняття шокового стану водію було тричі надано ліки, що знімають стресовий стан. За наслідками експертизи, що проводила військова служба правопорядку особистими засобами, результатом стало 0.44 пром., при вживання заспокійливих ліків на спиртовій основі", – повідомили у бригаді.
Нагадаємо, на загальновійськовому полігоні СМТ Гончарівське Чернігівської області під колесами БМП загинув військовослужбовець військової служби за контрактом. У військовій прокуратурі Центрального регіону України розповіли, що "грубо порушуючи Статути Збройних сил України, перед проведенням ремонтних робіт обидва контрактники придбали у найближчому селищі алкогольні напої, які й вжили на місці трагедії".
В одній із військових частин Рівненської області від вогнепального поранення помер військовослужбовець-контрактник.
На Житомирщині під час проведення заходів з бойової підготовки одного із підрозділів ДШВ сьогодні, 5 травня, помер сержант запасу.
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