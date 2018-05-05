У 72-ій Окремій механізованій бригаді заперечують загибель військового через алкоголь

Там стверджують, що 0,44 проміле стало результатом вживання заспокійливих ліків на спиртовій основі

Командування 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заперечує, що військовослужбовець 72 ОМБр загинув через наїзд механіком-водієм у нетверезому стані.

"Національні засоби масової інформації викладають обставини загибелі військовослужбовця 72 ОМБр внаслідок наїзду механіком водієм в нетверезому стані. Командування 72 ОМБр заперечує даний факт з наступних підстав: за повідомленням медичого персоналу військовий водій, що скоїв наїзд знаходився в шоковому стані; з метою зняття шокового стану водію було тричі надано ліки, що знімають стресовий стан. За наслідками експертизи, що проводила військова служба правопорядку особистими засобами, результатом стало 0.44 пром., при вживання заспокійливих ліків на спиртовій основі", – повідомили у бригаді.

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