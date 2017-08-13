НОВИНИУ Могильові (Білорусь) автомобіль з номерами так званої терористичної організації "Луганська Народна Республіка" заарештували і помістили на штрафмайданчик.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білорусі машину з номерами так званої "ЛНР" помістили на штрафмайданчик
Міліція направила запити до компетентних органів України для перевірки реєстрації автомобіля
Фото: соцмережі
"Міліція направила запити до компетентних органів України для перевірки реєстрації автомобіля", - повідомляє місцеве видання "Наша Нива".
Повідомляється, що мешканець Могильова Володимир Шанцев звернувся до ДАІ Жовтневого району із запитом, яким чином машина з номерними знаками невизнаної території потрапила до Білорусі та що роблять правоохоронні органи, щоб не допускати на територію країни транспортні засоби, які загрожують безпеці громадян.
Як повідомляв iPress.ua, білоруські компанії торгують з самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" та порушують українське законодавство.
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13 08 2017 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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