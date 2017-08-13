Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Білорусі машину з номерами так званої "ЛНР" помістили на штрафмайданчик

Міліція направила запити до компетентних органів України для перевірки реєстрації автомобіля
У Могильові (Білорусь) автомобіль з номерами так званої терористичної організації "Луганська Народна Республіка" заарештували і помістили на штрафмайданчик.
У Білорусі машину з номерами так званої "ЛНР" помістили на штрафмайданчик Фото: соцмережі

"Міліція направила запити до компетентних органів України для перевірки реєстрації автомобіля", - повідомляє місцеве видання "Наша Нива".

Повідомляється, що мешканець Могильова Володимир Шанцев звернувся до ДАІ Жовтневого району із запитом, яким чином машина з номерними знаками невизнаної території потрапила до Білорусі та що роблять правоохоронні органи, щоб не допускати на територію країни транспортні засоби, які загрожують безпеці громадян.

Як повідомляв iPress.ua, білоруські компанії торгують з самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" та порушують українське законодавство.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.