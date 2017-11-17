У Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо"

За неофіційними даними, його звинувачують у шпигунстві

У Білорусі затримали власного кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка.

За його словами, від офіційних відповідей на запит посольство Білорусі ухиляється.

"Із нашої власної неофіційної інформації в Білорусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в "шпигунстві", – повідомив генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія у Facebook.

Водночас Генеральний продюсер "Українського радіо" Дмитро Хоркін повідомляє про арешт Шаройка.

"Українське радіо" зазначає, що близько двох тижнів Павло Шаройко не виходив на зв'язок, усі спроби редакції додзвонитися до нього та його родичів не давали результату, без відповіді залишалися повідомлення редакції, надіслані електронною поштою та через інші інтернет-засоби комунікації.

Посольство України в Білорусі факт арешту поки що не спростувало і не підтвердило.