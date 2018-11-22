Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У БПП розповіли, коли Рада ухвалить бюджет-2019

Триває робота в Комітеті з питань податкової та митної політики
За словами голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній раді України Артура Герасимова, державний бюджет-2019 можуть ухвалити близько третьої ранку у п'ятницю, 23 листопада.
У БПП розповіли, коли Рада ухвалить бюджет-2019 Фото: hyser.com

Про це пише "РБК-Україна".

"Щойно ми отримаємо роздруківки з Податкового кодексу, а там понад 1000 поправок, за моїми даними, орієнтовно це буде близько 23:30 – 00:00, – розгляд змін до Податкового кодексу займе не менше двох годин. Я сподіваюся, що не пізніше, ніж о 2:30 – 3:00 ранку ми підтримаємо бюджет на 2019 рік", – сказав Герасимов.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, згідно з порядком денним, має ухвалити в другому читанні законопроект № 9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів".

Вранці парламент проголосував за продовження вечірнього засідання до завершення розгляду всіх питань, пов'язаних із державним бюджетом на 2019 рік.

Близько 19:00 спікер парламенту Андрій Парубій оголосив перерву в роботі парламенту до 21:30 для підготовки змін до Податкового кодексу.

Згодом перерву в роботі Верховної Ради продовжили до 23:30.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 11 2018 23:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.