У БПП розповіли, коли Рада ухвалить бюджет-2019

Триває робота в Комітеті з питань податкової та митної політики

За словами голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній раді України Артура Герасимова, державний бюджет-2019 можуть ухвалити близько третьої ранку у п'ятницю, 23 листопада.

Про це пише "РБК-Україна".

"Щойно ми отримаємо роздруківки з Податкового кодексу, а там понад 1000 поправок, за моїми даними, орієнтовно це буде близько 23:30 – 00:00, – розгляд змін до Податкового кодексу займе не менше двох годин. Я сподіваюся, що не пізніше, ніж о 2:30 – 3:00 ранку ми підтримаємо бюджет на 2019 рік", – сказав Герасимов.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, згідно з порядком денним, має ухвалити в другому читанні законопроект № 9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів".

Вранці парламент проголосував за продовження вечірнього засідання до завершення розгляду всіх питань, пов'язаних із державним бюджетом на 2019 рік.

Близько 19:00 спікер парламенту Андрій Парубій оголосив перерву в роботі парламенту до 21:30 для підготовки змін до Податкового кодексу.

Згодом перерву в роботі Верховної Ради продовжили до 23:30.