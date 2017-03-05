CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чорному морі в акваторії порту Новоросійська зафіксували масову загибель 68 дельфінів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорному морі загинули близько 70 дельфінів
Прокуратура РФ розпочала перевірку у зв'язку із загибеллю дельфінів
Фото: Наша газета
"Розкрито факти загибелі 68 дельфінів, виявлених у період з 1 квітня дотепер в акваторії Чорного моря, в межах Новоросійська", - повідомляє сайт прокуратури Краснодарського краю РФ.
У зв'язку із загибеллю морських ссавців Азово-Чорноморською міжрайонною природоохоронною прокуратурою організовано перевірку, в рамках якої призначено лабораторні дослідження проб морської води і тіл тварин, зазначає прес-служба.
Нагадаємо, що понад 400 китів викинулися на берег у Новій Зеландії. Коли волонтери приїхали туди, 70% тих китів вже загинули.
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