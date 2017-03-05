У Чорному морі загинули близько 70 дельфінів

У Чорному морі в акваторії порту Новоросійська зафіксували масову загибель 68 дельфінів.

"Розкрито факти загибелі 68 дельфінів, виявлених у період з 1 квітня дотепер в акваторії Чорного моря, в межах Новоросійська", - повідомляє сайт прокуратури Краснодарського краю РФ.

У зв'язку із загибеллю морських ссавців Азово-Чорноморською міжрайонною природоохоронною прокуратурою організовано перевірку, в рамках якої призначено лабораторні дослідження проб морської води і тіл тварин, зазначає прес-служба.

Нагадаємо, що понад 400 китів викинулися на берег у Новій Зеландії. Коли волонтери приїхали туди, 70% тих китів вже загинули.