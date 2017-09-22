У "чорному" списку Мінкульту опинилися Гришковець, Бабкіна та Сігал Список доповнено російськими співаками Єгором Булаткиным (Єгор Крід), Іваном Дем'яном, Павлом Кравцовим (Кравц) та іншими

Міністерство культури за поданням Служби безпеки України внесло 27 людей до перелік осіб, які створюють загрозу національної безпеки.

Фото: espreso.tv

Серед них виявилися російська співачка Надія Бабкіна, режисер Євгеній Гришковець і "друг Путіна" Стівен Сігал, йдеться в наказі міністерства №921 від 20 вересня, опублікованому на сайті відомства. Крім них в "чорний список" доповнено російськими співаками, Єгором Булаткиным (Єгор Крід), Іваном Дем'яном, Павлом Кравцовим (Кравц), Натаном Світовим (Natan), Стасом П'єхою, Іриною Тюріній (Ірина Нельсон), Олександром Медведєвим (Шура), Вадимом Новіком (Біллі Новик), Давидом Нуриевым (Птаха), Валерієм Юриным, російською оперною співачкою Іриною Богачевої, російським видеоблогером Русланом Вихлянцевым (Руслан Усачов), російськими акторами Станіславом Говорухіним, Людмилою Чурсіною, Олексієм Паениным, Дмитром Певцовым, Вірою Кузьміної, Василем Лановим, Андрієм Мерзликіним Олександром Василевським, сербським кінорежисером Еміром Кустуріцею, російським художником і скульптором Зурабом Церетелі і російським артистом балету Миколою Цискарідзе. Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.

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