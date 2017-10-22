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У фондах Львівської галереї мистецтв недорахувались більше 600 експонатів

Найбільша кількість експонатів зникла у фондосховищі Олеського замку
З фондів Львівської галереї мистецтв зник 621 музейний експонат – скульптури, стародруки, картини, цінні монети і навіть меблі.
У фондах Львівської галереї мистецтв недорахувались більше 600 експонатів Тарас Возняк. Фото: firtka.if.ua

Про це повідомив директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк, пише ZAXID.net.

За його словами, нестачу було виявлено під час проведення інвентаризації музейних комплексів, які входять у галерею. 

"Коли ми взимку виявили зникнення стародруків, ми розпочали детальну інвентаризацію усіх музейних фондів. Виявилось, що загалом не вистачає 621 твору мистецтва різних періодів, починаючи з XVI століття і закінчуючи XX століттям", - повідомив Возняк.

"Точно знаю, що найбільшої кількості експонатів не дорахувалися у фондосховищі Олеського замку", – додав він.

Також Возняк надав повний список усіх творів мистецтва, зникнення яких виявили під час інвентаризації у Львівській картинні галерії. 

Головний хранитель музею "Олеський замок" Тетяна Сабодаш нещодавно звернулась із листом до президента Петра Порошенка, в якому заявила, що Возняк її безпідставно звинувачує у зникненні монет та у підміні музейних експонатів. У свою чергу Возняк звернувся із заявою до поліції.

"Ця історія показала реальну картину того, що робиться в галереї та що варто змінити, щоб таких ситуацій більше не було. Наразі ми лише кількісно оцінили, чого бракує. Далі ми будемо працювати над виявленням підмін автентичних експонатів копіями. Тобто ще маємо виявити, чи серед предметів, які є в наявності, нема фальшивок", – додав Возняк.

Нагадаємо, у червні з Музею мистецтва давньої української книги, який є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького, зникли 455 музейних предметів.

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22 10 2017 15:28
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