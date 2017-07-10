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У Франції оголосили страйк проти реформ Макрона

Авіакомпаніям рекомендували скоротити свої рейси на 30%
Управління цивільної авіації Франції (DGAC) рекомендувало авіакомпаніям скоротити свої рейси на 30% у вівторок, 10 жовтня, через страйк профспілок держслужбовців.
У Франції оголосили страйк проти реформ Макрона Фото: reuters.com

"У країні очікуються збої (в графіку польотів, - ред.)", - повідомляє The Local France з посиланням на міністерство транспорту Франції.

Як повідомляється, ця інформація стосується двох аеропортів Парижа - Шарль де Голль і Орлі, а також аеропортів Бове, Ліона, Ніцци, Марселя, Тулузи, Бордо і Нанта.

Союзи закликали близько 5,4 мільйонів працівників державної служби утриматися від роботи у вівторок, протестуючи проти заходів, оголошених урядом.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс, і оголосив, що всі заходи реформи вступлять в силу не пізніше 1 січня 2018 року.

Напередодні по всій території Франції 12 вересня відбулися масштабні протести протести проти трудової реформи. У протестах взяли участь понад 400 тисяч осіб.

 

 

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07 10 2017 13:37
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