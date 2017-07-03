У французьких Альпах зійшла лавина: постраждали багато туристів Рятувальна операція ускладнюється поганою видимістю

Вранці 7 березня на французькому гірськолижному курорті в муніципалітеті Тінь зійшла лавина, під якою опинилися декілька гірськолижників.

Фото:lastampa.it

"За словами очевидців, під лавиноює опинилося багато людей", - повідомляє Le Figaro. Рятувальна операція ускладнюється поганою видимістю, що заважає відправити вертольоти. Рятувальникам легше дістатися туди пішки. Нагадаємо, що на гірськолижному курорті Тінь у Савойї (Франція) дев'ятьох людей накрило лавиною, принаймні, четверо людей загинули. Відзначимо, що в результаті сильного снігопаду і сходу лавин в Пакистані і Афганістані за останні три дні загинули 87 осіб, ще 16 отримали травми.

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