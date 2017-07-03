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У французьких Альпах зійшла лавина: постраждали багато туристів

Рятувальна операція ускладнюється поганою видимістю
Вранці 7 березня на французькому гірськолижному курорті в муніципалітеті Тінь зійшла лавина, під якою опинилися декілька гірськолижників.
У французьких Альпах зійшла лавина: постраждали багато туристів Фото:lastampa.it

"За словами очевидців, під лавиноює опинилося багато людей", - повідомляє Le Figaro.

Рятувальна операція ускладнюється поганою видимістю, що заважає відправити вертольоти.

Рятувальникам легше дістатися туди пішки.

Нагадаємо, що на гірськолижному курорті Тінь у Савойї (Франція) дев'ятьох людей накрило лавиною, принаймні, четверо людей загинули.

Відзначимо, що в результаті сильного снігопаду і сходу лавин в Пакистані і Афганістані за останні три дні загинули 87 осіб, ще 16 отримали травми.

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07 03 2017 13:16
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