У геологів немає грошей на буріння в Чорному морі

Річного бюджету Держгеонадр не вистачить навіть для буріння однієї свердловини

Річний бюджет Держгеонадр на виконання геологорозвідувальних робіт становить лише 100 млн грн на рік.

Єдине в Україні науково-дослідне судно ISKATEL завершило пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря. Про це в середу, 15 серпня, повідомила прес-служба Державна служба геології та надр України.

Згідно з повідомленням, зараз проводяться роботи з обробки геохімічних і геофізичних даних, пошукове буріння не планується.

"На сьогодні тривають роботи з обробки даних, які представляють лише незначну частину передбачених морських робіт. Виконання морських геологічних досліджень з деталізації перспективних нафтогазових структур перебуває на початковій стадії", - зазначив в.о. Держгеонадр Олег Кирилюк.

"Морські дослідження і їхня обробка є досить витратним процесом як за часом, так і в коштах. Оскільки в останні роки річний бюджет Держгеонадр на виконання геологорозвідувальних робіт в галузі становить лише 100 млн грн, то кінцеві терміни завершення досліджень будуть залежати насамперед від рівня їхнього фінансування. Тому і питання про пошукове буріння на зазначеній території сьогодні не стоїть", - додав він.

Також він зазначив, що вартість однієї свердловини в Дніпровсько-Донецькій западині становить 150-200 млн грн, а вартість буріння 1 метра свердловини на акваторіях перебуває в межах 10 тис. доларів.

Раніше, Державна служба геології та надр України заявила про початок чергових пошуків нафти і газу в Чорному морі.

Нагадаємо, видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2018 року скоротився на 0,5% (-55,1 млн куб. м) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 10,2 млрд куб. м., видобуток нафти c газоконденсатом збільшився на 0,1% (+1,1 тис. тонн) - до 1,1 млн тонн.