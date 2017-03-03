У ГПУ кажуть, що не проводили обшуки у помешканні екс-глави Одеської митниці Марушевської

У помешканні колишньої керівниці Одеської митниці Юлії Марушевської не проводились обшуки.

"Генпрокуратура розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року по листопад 2016 року. Перевіряється підозра, що діючи за попередньою змовою, в інтересах третіх осіб, вони, можливо, дозволяли занижувати вартість товарів, що проходили розмитнення. Відповідно розмір мита, яке стягувалось в державний бюджет, також занижувався. Внаслідок злочинних дій завдано збитків державі на суму 6,92 млн грн", - повідомляє прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Раніше Марушевська написала у Facebook, що Служба безпеки України і Генпрокуратура намагаються провести обшук у її квартирі.

Нагадаємо, що НАЗК відправила до суду справу колишньої начальниці одеської митниці Юлії Марушевської.

5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.

Раніше, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявляв, що екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.