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У ГПУ кажуть, що не проводили обшуки у помешканні екс-глави Одеської митниці Марушевської

Дії чиновників Одеської митниці розслідують з листопада 2015 року
У помешканні колишньої керівниці Одеської митниці Юлії Марушевської не проводились обшуки.
У ГПУ кажуть, що не проводили обшуки у помешканні екс-глави Одеської митниці Марушевської Фото:.rbc.ua

"Генпрокуратура розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року по листопад 2016 року. Перевіряється підозра, що діючи за попередньою змовою, в інтересах третіх осіб, вони, можливо, дозволяли занижувати вартість товарів, що проходили розмитнення. Відповідно розмір мита, яке стягувалось в державний бюджет, також занижувався. Внаслідок злочинних дій завдано збитків державі на суму 6,92 млн грн", - повідомляє прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Раніше Марушевська написала у Facebook, що Служба безпеки України і Генпрокуратура намагаються провести обшук у її квартирі.

Нагадаємо, що НАЗК відправила до суду справу колишньої начальниці одеської митниці Юлії Марушевської.

5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.

Раніше, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявляв, що екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.

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03 03 2017 20:18
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