НОВИНИУкраїнці в грудні відпочиватимуть три вихідних поспіль з нагоди Різдва західного обряду – з 23 до 25 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У грудні українці матимуть довгі вихідні і робочі суботи
У грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами
Фото: vk.com/jul14ka
Натомість вони мають працювати в суботу 22 грудня. Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – і понеділок 31 грудня теж буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу, 29 грудня.
Відтак, на Новий рік в українців теж буде три вихідних поспіль із 30 грудня, пише УП.
Фото: MAXIMUM.FM
Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами.
Зазначимо, що християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, за Григоріанським календарем, а вірячи східного обряду – з 6 на 7 січня, за Юліанським.
Торік 25 грудня в Україні стало державним святом і офіційним вихідним. 7 й 8 січня в новому році також будуть вихідними.
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12 11 2018 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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