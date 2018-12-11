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У грудні українці матимуть довгі вихідні і робочі суботи

У грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами
Українці в грудні відпочиватимуть три вихідних поспіль з нагоди Різдва західного обряду – з 23 до 25 грудня.
У грудні українці матимуть довгі вихідні і робочі суботи Фото: vk.com/jul14ka

Натомість вони мають працювати в суботу 22 грудня.  Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – і понеділок 31 грудня теж буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу, 29 грудня.

Відтак, на Новий рік в українців теж буде три вихідних поспіль із 30 грудня, пише УП.


Фото: MAXIMUM.FM

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами.

Зазначимо, що християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, за Григоріанським календарем, а вірячи східного обряду – з 6 на 7 січня, за Юліанським.

Торік 25 грудня в Україні стало державним святом і офіційним вихідним. 7 й 8 січня в новому році також будуть вихідними.

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12 11 2018 11:20
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