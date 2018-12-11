У грудні українці матимуть довгі вихідні і робочі суботи

У грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами

Українці в грудні відпочиватимуть три вихідних поспіль з нагоди Різдва західного обряду – з 23 до 25 грудня.

Натомість вони мають працювати в суботу 22 грудня. Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – і понеділок 31 грудня теж буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу, 29 грудня.

Відтак, на Новий рік в українців теж буде три вихідних поспіль із 30 грудня, пише УП.



Фото: MAXIMUM.FM

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами.

Зазначимо, що християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, за Григоріанським календарем, а вірячи східного обряду – з 6 на 7 січня, за Юліанським.

Торік 25 грудня в Україні стало державним святом і офіційним вихідним. 7 й 8 січня в новому році також будуть вихідними.