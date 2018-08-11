У херсонських маршрутках встановили денний і вечірній тарифи

З 9 листопада виконавчий комітет Херсонської міської ради збільшує тарифи на проїзд у маршрутних таксі на 50% (тобто на дві гривні) – до шести гривень за поїздку, а з 20:00 вартість проїзду становитиме вісім гривень.

Таке рішення підписав мер Херсона Володимир Миколаєнко, повідомляють "Українські Новини".

Повідомляється, що новий тариф діятиме у всіх маршрутних таксі з 4:30 до 20:00. При цьому з 20:00 до 23:00 вартість проїзду становитиме 8 грн за поїздку.

Також з 1 вересня по 1 червня (зокрема й у вихідні) міськрада рекомендувала водіям маршруток брати плату за проїзд зі школярів 3 грн/поїздку в разі пред'явленні учнівського квитка.

Нагадаємо, мешканці Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три дороги. Згодом через масові протести в місті скасували подорожчання проїзду. У відповідь на рішення мерії скасувати подорожчання проїзду тернопільські маршрутники відмовилися працювати.