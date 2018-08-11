Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У херсонських маршрутках встановили денний і вечірній тарифи

Увечері проїзд коштуватиме вісім гривень
З 9 листопада виконавчий комітет Херсонської міської ради збільшує тарифи на проїзд у маршрутних таксі на 50% (тобто на дві гривні) – до шести гривень за поїздку, а з 20:00 вартість проїзду становитиме вісім гривень.
У херсонських маршрутках встановили денний і вечірній тарифи Фото: соцмережі

Таке рішення підписав мер Херсона Володимир Миколаєнко, повідомляють "Українські Новини".

Повідомляється, що новий тариф діятиме у всіх маршрутних таксі з 4:30 до 20:00. При цьому з 20:00 до 23:00 вартість проїзду становитиме 8 грн за поїздку.

Також з 1 вересня по 1 червня (зокрема й у вихідні) міськрада рекомендувала водіям маршруток брати плату за проїзд зі школярів 3 грн/поїздку в разі пред'явленні учнівського квитка.

Нагадаємо, мешканці Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три дороги. Згодом через масові протести в місті скасували подорожчання проїзду. У відповідь на рішення мерії скасувати подорожчання проїзду тернопільські маршрутники відмовилися працювати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2018 23:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.