У херсонських маршрутках встановили денний і вечірній тарифи
Таке рішення підписав мер Херсона Володимир Миколаєнко, повідомляють "Українські Новини".
Повідомляється, що новий тариф діятиме у всіх маршрутних таксі з 4:30 до 20:00. При цьому з 20:00 до 23:00 вартість проїзду становитиме 8 грн за поїздку.
Також з 1 вересня по 1 червня (зокрема й у вихідні) міськрада рекомендувала водіям маршруток брати плату за проїзд зі школярів 3 грн/поїздку в разі пред'явленні учнівського квитка.
Нагадаємо, мешканці Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три дороги. Згодом через масові протести в місті скасували подорожчання проїзду. У відповідь на рішення мерії скасувати подорожчання проїзду тернопільські маршрутники відмовилися працювати.
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