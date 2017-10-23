Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Канаді зійшов з рейок потяг з нафтою: жителів 46 будинків евакуювали

Людям дозволили повернутися до своїх помешкань відразу після того, як було встановлено, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує
Людям дозволили повернутися до своїх помешкань відразу після того, як було встановлено, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує
У Канаді зійшов з рейок потяг з нафтою: жителів 46 будинків евакуювали Фото: з вільних джерел

В окрузі Стерджен канадської провінції Альберта 22 жовтня зійшов із рейок потяг з нафтою, унаслідок цього жителів 46 будинків із двох кварталів евакуювали, - повідомляє CBS.

Зазначається, що перекинулися 12 цистерн, частина нафти розлилася.

У зв’язку з цим влада провела евакуацію жителів 46 будинків, розташованих поряд із коліями. Їх доставили до спеціального центру.

Згодом було встановлено, що розлив нафтопродуктів не загрожує здоров’ю громадян, після цього їм дозволили повернутися до своїх помешкань.

Над очищенням місцевості від забруднень працюють екологічні служби. Причину інциденту встановить слідство.

Даних про потерпілих чи пошкоджене майно поки немає.

Раніше, у Канаді сильний вітер викликав сходження з рейок двох поїздів.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2017 09:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.