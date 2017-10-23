У Канаді зійшов з рейок потяг з нафтою: жителів 46 будинків евакуювали
В окрузі Стерджен канадської провінції Альберта 22 жовтня зійшов із рейок потяг з нафтою, унаслідок цього жителів 46 будинків із двох кварталів евакуювали, - повідомляє CBS.
Зазначається, що перекинулися 12 цистерн, частина нафти розлилася.
У зв’язку з цим влада провела евакуацію жителів 46 будинків, розташованих поряд із коліями. Їх доставили до спеціального центру.
Згодом було встановлено, що розлив нафтопродуктів не загрожує здоров’ю громадян, після цього їм дозволили повернутися до своїх помешкань.
Над очищенням місцевості від забруднень працюють екологічні служби. Причину інциденту встановить слідство.
Даних про потерпілих чи пошкоджене майно поки немає.
Раніше, у Канаді сильний вітер викликав сходження з рейок двох поїздів.
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