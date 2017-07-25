НОВИНИВ Івано-Франківській області 13 людей отруїлися в оздоровчо-відпочивальному закладі "Сяйво Карпат".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах в оздоровчому комплексі отруїлися 13 людей
З 13 отруєних 11 - іноземці
Фото: livingthai.org
"Близько 04.00 год. до Верховинської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння поступило 13 осіб, з них 5 чоловік (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 р.н.) жителі республіки Німеччина, 6 чоловік (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 р.н.) жителі республіки Польща та 2 українців (2004 - Донецька обл. та 1993 р.н. Харківська обл.)", - повідомляє Управління з питань цивільного захисту інформує Івано-Франківської ОДА.
Зазначається, що потерпілі у стані середньої тяжкості. Причина отруєння встановлюється. Всього у закладі відпочивало близько 80 людей.
Нагадаємо, що не менше 20 малюків потрапили до лікарні через отруєння дитячим харчуванням, яке прибуло в окупований Донецьк у складі "гумконвою".
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