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У Карпатах в оздоровчому комплексі отруїлися 13 людей

З 13 отруєних 11 - іноземці
В Івано-Франківській області 13 людей отруїлися в оздоровчо-відпочивальному закладі "Сяйво Карпат".
У Карпатах в оздоровчому комплексі отруїлися 13 людей Фото: livingthai.org

"Близько 04.00 год. до Верховинської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння поступило 13 осіб, з них 5 чоловік (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 р.н.) жителі республіки Німеччина, 6 чоловік (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 р.н.) жителі республіки Польща та 2 українців (2004 - Донецька обл. та 1993 р.н. Харківська обл.)", - повідомляє Управління з питань цивільного захисту інформує Івано-Франківської ОДА.

Зазначається, що потерпілі у стані середньої тяжкості. Причина отруєння встановлюється. Всього у закладі відпочивало близько 80 людей.

Нагадаємо, що не менше 20 малюків потрапили до лікарні через отруєння дитячим харчуванням, яке прибуло в окупований Донецьк у складі "гумконвою".

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25 07 2017 13:17
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