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У Кіровоградській області рятувальники вилучили тіло пенсіонера із замерзлої водойми

Обставини загибелі чоловіка встановлюють фахівці
У Кіровоградській області із замерзлої водойми вилучили тіло загиблого чоловіка.
У Кіровоградській області рятувальники вилучили тіло пенсіонера із замерзлої водойми Фото: ГосЧС

О 12:15 30 грудня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у ставку селі Червоновершка виявлено тіло людини, інформує прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники 28-ї Державної пожежнорятувальної частини смт Компаніївки з допомогою рятувального спорядження вилучили із замерзлої водойми тіло загиблого – місцевого жителя, 1946 року народження", – йдеться в повідомленні.

Обставини загибелі чоловіка встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що в селі Петрове Кіровоградської області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті чого постраждали п'ятеро дітей.

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30 12 2016 21:13
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