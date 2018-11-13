У Кривому Розі людям включили опалення: досі не працює одна котельня

За фактом відсутності тепла у місті поліція відкрила кримінальне провадження

П'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.

У понеділок ввечері народний депутат Костянтин Павлов повідомив, що чотири з шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу, одна розігрівається, ще одна готується до запуску, інформує "Радіо Свобода".

Як повідомляє krnews.ua, на цей момент працюють п'ять котелень - №1, №2, №3, №4 и №6. Досі не працює котельня №5.

Окрім того, за фактом відсутності тепла у місті поліція відкрила кримінальне провадження.

"Дії службових осіб, які не прийняли рішення про подачу газу до котелень міста, поліція буде розслідувати як службову недбалість. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", - інформує прес-служба поліції області.

Нагадаємо, що 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.