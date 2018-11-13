Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кривому Розі людям включили опалення: досі не працює одна котельня

За фактом відсутності тепла у місті поліція відкрила кримінальне провадження
П'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.
У Кривому Розі людям включили опалення: досі не працює одна котельня Фото: unian.ua

У понеділок ввечері народний депутат Костянтин Павлов повідомив, що чотири з шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу, одна розігрівається, ще одна готується до запуску, інформує "Радіо Свобода".

Як повідомляє krnews.ua, на цей момент працюють п'ять котелень - №1, №2, №3, №4 и №6. Досі не працює котельня №5.

Окрім того, за фактом відсутності тепла у місті поліція відкрила кримінальне провадження.

"Дії службових осіб, які не прийняли рішення про подачу газу до котелень міста, поліція буде розслідувати як службову недбалість. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", - інформує прес-служба поліції області. 

Нагадаємо, що 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2018 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.