У Києві арештували журналістку з Казахстану
Про це повідомив українській службі "Радіо Свобода" її адвокат Владислав Грищенко. Жінку затримали 21 жовтня в Київській області за запитом, який в Інтерпол подали влади Казахстану. На батьківщині Ахмет звинувачують в шахрайстві.
З тих пір Ахмет перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Вишгороді (Київська область). Її малолітній син, з яким журналістка приїхала в Україну, зараз під опікою знайомих, тому що рідних в Україні у Жанари немає.
Ахмет приїхала в Україну навесні 2017 року. Сама вона вважає, що в Україні її переслідують з політичних мотивів. Вона публікувалася в опозиційній газеті "Трибуна", а як блогер висвітлювала боротьбу опозиції з порушеннями з боку влади.
Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про затримання у Києві Жанари Ахмет.
Згодом прес-секретар київської поліції Оксана Блищик повідомила, що поліція Києва не затримувала журналістку з Казахстану. Однак адвокат журналістки розповів, що Ахмет перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у місті Вишгород Київської області.
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