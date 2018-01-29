У Києві поранено трьох людей внаслідок стрілянини біля будівлі суду, - ОНОВЛЕНО

Інцидент стався за участі обвинувачених, яких судили за статтями про "Протидію законній господарській діяльності" та щодо "Незаконного поводження зі зброєю"

У Києві біля Святошинського суду сталася стрілянина, щонайменше одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції на сторінці у Facebook.

За попередніми даними правоохоронців, конфлікт виник на вулиці Жилянській між двома групами осіб, постраждав один учасник інциденту. Оголошено план "Перехоплення" - розшукують автівку Hyndai Accent або Opel сірого кольору.

Дані про це повідомили столичній поліції сьогодні о 13:50. Наразі на місці події правоохоронці встановлюють всі обставини того, що сталося.

Кореспондент "112 Україна" в ефірі телеканалу зазначив, що станом на 16:00 криміналісти вже завершили свою роботу на місці події.

Відомості зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

При цьому, за даними ресурсу "Київ Оперативний", унаслідок стрілянини постраждали троє, проте двоє відмовились писати заяву. Зазначається, що конфлікт стався під час судового засідання з приводу законності діяльності однієї із транспортних компаній.

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Згодом у Святошинському суді Києва заявили про трьох поранених внаслідок стрілянини, що сталася поруч з його будівлею. Про це йдеться на порталі "Судова влада".

Зазначається, що інцидент стався за участі обвинувачених - їх судили за статтями про "Протидію законній господарській діяльності" та щодо "Незаконного поводження зі зброєю".

Засідання у справі трьох людей призначили на 12 годину дня, тоді як невідомі відкрили вогонь близько 14:00.

"Після закінчення судового засідання сторони покинули приміщення залу на першому поверсі та направилися до виходу з будівлі суду, після чого за кілька метрів від входу прямо на тротуарі сталася стрілянина, в якій було поранено обвинувачених", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, нападники зникли на автомобілі, який розшукує поліція.

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Табірній поблизу станції метро "Берестейська" в Києві близько полудня сталася стрілянина. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення, один із них помер.