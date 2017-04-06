У Києві прощалися з главою УГКЦ Любомиром Гузаром, – ФОТО

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві прощалися з колишнім предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром.

Як повідомляє "Громадське", від самого ранку в храмі відбувалися літургії. До Собору сходилися люди, щоб віддати останню шану Блаженнішому Любомиру.

УГКЦ проголосила Любомира Гузара всенародним молільником за мир в Україні, пише "Українська Правда". Про це 4 червня заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук у Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового на проповіді під час Архієрейської Божественної літургії.

"Для нас це свято Трійці є особливим, між нами спочиває наш патріарх Любомир. Блаженніший Любомире, ми тебе вчора проголосили всенародним молільником за мир в Україні, молільником не на землі, а на небесах", – сказав Святослав.



Фото: hromadske.ua

Як зазначив президент Петро Порошенко, Гузар "був справжнім нащадком Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого, видатним українцем, великим християнином та унікальною особистістю".

"Колишній предстоятель УГКЦ кардинал Любомир Гузар відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства... Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом", – зазначив президент.

Попрощатися з кардиналом можуть всі охочі. Двері собору будуть відчинені цілодобово, біля домовини відбуватимуться молитовні читання. Закінчиться прощання у понеділок Архиєрейською Літургією та Чином погребіння. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону. У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кирил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня об 11:00.

Нагадаємо, Любомир Гузар помер на 85 році життя.

Папа Римський Франциск надіслав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара.

У Львові вже попрощалися з главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), блаженнішим Любомиром Гузаром.