CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБезробітного Даррена Осборна, який улітку минулого року вчинив наїзд на натовп мусульман поблизу мечеті у Лондоні, засудили до довічного ув’язнення з вимогою відсидіти мінімум 43 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні чоловіка, який вчинив теракт засудили до довічного ув’язнення
Основним мотивом злочину було визнано ненависть до мусульман
Фото: ЕРА
Про це повідомляє The Telegraph.
"Це була терористична атака. Ви мали намір вбивати", - заявила суддя, зачитуючи вирок.
Засуджений батько чотирьох дітей має відсидіти щонайменше 43 роки без права на дострокове звільнення.
Напередодні суд визнав його винним у вбивстві і спробі вбивства.
Основним мотивом злочину було визнано ненависть до мусульман.
Нагадаємо, в ніч на 19 червня у Лондоні фургон в'їхав у натовп людей, що виходили з мечеті. У результаті атаки, одна людина загинула, 8 доставлені у лікарні та ще двоє були травмовані. Правоохоронці затримали 48-річного водія фургона.
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02 02 2018 17:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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