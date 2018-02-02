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У Лондоні чоловіка, який вчинив теракт засудили до довічного ув’язнення

Основним мотивом злочину було визнано ненависть до мусульман
Безробітного Даррена Осборна, який улітку минулого року вчинив наїзд на натовп мусульман поблизу мечеті у Лондоні, засудили до довічного ув’язнення з вимогою відсидіти мінімум 43 роки.
У Лондоні чоловіка, який вчинив теракт засудили до довічного ув’язнення Фото: ЕРА

Про це повідомляє The Telegraph.

"Це була терористична атака. Ви мали намір вбивати", - заявила суддя, зачитуючи вирок.

Засуджений батько чотирьох дітей має відсидіти щонайменше 43 роки без права на дострокове звільнення.

Напередодні суд визнав його винним у вбивстві і спробі вбивства.

Основним мотивом злочину було визнано ненависть до мусульман.

Нагадаємо, в ніч на 19 червня у Лондоні фургон в'їхав у натовп людей, що виходили з мечеті. У результаті атаки, одна людина загинула, 8 доставлені у лікарні та ще двоє були травмовані. Правоохоронці затримали 48-річного водія фургона.  

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02 02 2018 17:07
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