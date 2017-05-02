У Луцьку прощалися з міським головою, – ФОТО
Відспівували луцького градоначальника в Свято-Троїцькому соборі, пише ВолиньPost.
Після служби з короткою промовою виступив митрополит Михаїл. Він відзначив, що місто зазнало значних змін за час роботи Миколи Романюка.
Священнослужитель зауважив, що виборці часто очікують від посадовця миттєвих змін, але в час останнього прощання вони розуміють: ця людина зробила багато для міста.
Опісля тіло перенесли до драматичного театру, де дві години тривало прощання з міським головою.
Поховали його у селі Золочівка Млинівського району Рівненської області.
Нагадаємо, луцький міський голова Романюк Микола Ярославович помер 3 лютого 2017 року на 58-у році життя.
Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким, друзям і колегам мера Луцька Миколи Романюка у зв’язку з його смертю
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