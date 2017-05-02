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У Луцьку прощалися з міським головою, – ФОТО

Поховали мера Луцька в рідному селі на Рівненщині
Траурна церемонія прощання з мером міста Луцька Миколою Романюком відбулася 5 лютого на Театральному майдані.
У Луцьку прощалися з міським головою, – ФОТО Фото: volynpost.com

Відспівували луцького градоначальника в Свято-Троїцькому соборі, пише ВолиньPost.

Після служби з короткою промовою виступив митрополит Михаїл. Він відзначив, що місто зазнало значних змін за час роботи Миколи Романюка.

Священнослужитель зауважив, що виборці часто очікують від посадовця миттєвих змін, але в час останнього прощання вони розуміють: ця людина зробила багато для міста.

Опісля тіло перенесли до драматичного театру, де дві години тривало прощання з міським головою.

Поховали його у селі Золочівка Млинівського району Рівненської області.

Нагадаємо, луцький міський голова Романюк Микола Ярославович помер 3 лютого 2017 року на 58-у році життя.

Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким, друзям і колегам мера Луцька Миколи Романюка у зв’язку з його смертю

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05 02 2017 19:33
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