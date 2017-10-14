У Львові чоловік розгромив приймальне відділення лікарні та побив медиків

Чоловік пояснив, що просив невідкладної допомоги для своєї дитини

У Львівській міській дитячій лікарні 23-річний чоловік із кримінальним минулим протягом трьох хвилин розбив приймальне відділення та побив двох медиків.

Травмованих медсестру й хірурга лікарні госпіталізували. Дебошира затримала поліція, передає ZAXID.NET.

За інформацією головного лікаря Дмитра Квіта, 13 жовтня цей чоловік разом з дружиною прийшов до приймального відділення дитячої лікарні з дитиною, що нездужала. У дитини була блювота, її оглядав лікар. Згодом для додаткового огляду викликали хірурга. Батько дитини раптом вискочив у коридор і почав трощити реєстратуру приймального відділення. Розбитим склом травмувалася медсестра. На галас в коридор вибіг хірург, якого неадекватний чоловік побив.

"У підсумку сестра зі струсом мозку і глибокою раною чола була госпіталізована, також госпіталізовано хірурга, котрий унаслідок ударів дістав перелом потиличної кістки, гематому і струс мозку легкого ступеня", - розповів головлікар.

Після цього жінка з дитиною втекли, а хулігана затримала поліція. Патрульним він пояснив, що просив невідкладної допомоги для своєї дитини, а йому сказали почекати.

Прес-секретар поліції Світлана Добровольська уточнила, що чоловіка доправили до Шевченківського відділу поліції, з ним проводять необхідні слідчі дії. За її словами, 23-річний львів'янин був тверезий. Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК ( "хуліганство").

Хуліган уже має кримінальне минуле. У 15 років він був засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження. За ґратами провів п'ять років.

Нагадаємо, що пацієнт Мурманського обласного онкологічного диспансеру (Росія) вбив завідувача поліклінічним відділенням, після чого вкоротив собі віку.