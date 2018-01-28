У Львові діти провалилися під кригу: десятирічний хлопчик загинув
Про це повідомила голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк.
"Сьогодні близько 13:50 мені повідомили, що на вул. Райдужній під кригу провалилось двоє хлопців. Очевидці кажуть, що було 4 хлопці 10-11 років. Двоє зі страху почали втікати і кликати на допомогу. Мешканці з вул. Райдужної, 20 викликали швидку та всі інші служби. ... Мешканці кажуть, що то не місцеві діти. При обстеженні видно, що криги там дуже і нема. При березі вода, на середині озерця є трохи криги, але такої, щоб товстої там нема. Що вони там робили і чому пішли на кригу, не відомо", – сказала Гладяк.
Діти були без нагляду дорослих. Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Іншого шукали із залученням фахівців-водолазів.
Як стало відомо згодом, фахівці-водолази витягнули з водойми тіло хлопця приблизно 10 років без ознак життя.
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