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У Львові пацієнт психлікарні захопив у заручники людей, - ВІДЕО

Під час операції п'ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження
Увечері 4 серпня пацієнт психіатричної лікарні Львова, який проходив примусове лікування, захопив у заручники людей, поліція затримала нападника і звільнила утримуваних.
У Львові пацієнт психлікарні захопив у заручники людей, - ВІДЕО Фото: facebook.com/lvivpolice

Про інцидент стало відомо близько 19:00 ввечері 4 серпня. Працівник львівської психлікарні на вулиці Кульпарківській повідомив, що пацієнт утримує заручників, погрожуючи вбити їх.

На місце прибули поліцейські і прийняли рішення про штурм заблокованого приміщення.

"Патрульні локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму п’ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження", — повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Встановлено, що нападник — це 30-річний львів’янин, котрий перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька. Раніше його відпустили додому, але в той день знову помістиили до лікарні.

Ввечері чоловік заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів і склом з розбитого вікна травмував десятьох пацієнтів, троє з них перебувають у важкому стані.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, по Києву серед білого дня розгулювала гола жінка. Її забрали до психіатричної лікарні.
 
 
 
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05 08 2017 10:20
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