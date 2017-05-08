У Львові пацієнт психлікарні захопив у заручники людей, - ВІДЕО

Про інцидент стало відомо близько 19:00 ввечері 4 серпня. Працівник львівської психлікарні на вулиці Кульпарківській повідомив, що пацієнт утримує заручників, погрожуючи вбити їх.

На місце прибули поліцейські і прийняли рішення про штурм заблокованого приміщення.

"Патрульні локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму п’ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження", — повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Встановлено, що нападник — це 30-річний львів’янин, котрий перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька. Раніше його відпустили додому, але в той день знову помістиили до лікарні.

Ввечері чоловік заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів і склом з розбитого вікна травмував десятьох пацієнтів, троє з них перебувають у важкому стані.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.