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У Львові поліцейські спіймали злодія, який застряг у вентиляції, - ВІДЕО

Патрульні затримали горе-злодія і його спільника
У Львові злодій застряг у вентиляційному вікні підвалу, утікаючи з місця злочину.
У Львові поліцейські спіймали злодія, який застряг у вентиляції, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

"Близько 1:00 ночі патрульні отримали виклик на вулицю Зубрівську щодо крадіжки. Жителі розповіли, що в підвальних приміщеннях хтось шумить. Прибувши на місце події, патрульні виявили чоловіка, який намагався покинути підвал через вентиляційне вікно і застряг", - повідомила прес-служба патрульної поліції у Facebook.

Заявники повідомили, що в підвалі може перебувати спільник застряглого. Патрульні обстежили територію і в одному з підвальних приміщень вони виявили ще одного чоловіка, який вже приготував сумки з кабелями і будівельними електроінструментами.

"До інспекторів підійшов мешканець будинку і розповів, що його підвал зламано, і перерахував, що у нього викрали раніше згадані предмети. Він написав заяву про крадіжку", - повідомили в поліції.

Один із затриманих - раніше судимий за крадіжку, а другий - за наркотики.

Нагадаємо, що Київська поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місях злочинів шоколадки для касирів.

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25 07 2017 15:36
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