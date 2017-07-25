У Львові поліцейські спіймали злодія, який застряг у вентиляції, - ВІДЕО

У Львові злодій застряг у вентиляційному вікні підвалу, утікаючи з місця злочину.

"Близько 1:00 ночі патрульні отримали виклик на вулицю Зубрівську щодо крадіжки. Жителі розповіли, що в підвальних приміщеннях хтось шумить. Прибувши на місце події, патрульні виявили чоловіка, який намагався покинути підвал через вентиляційне вікно і застряг", - повідомила прес-служба патрульної поліції у Facebook.

Заявники повідомили, що в підвалі може перебувати спільник застряглого. Патрульні обстежили територію і в одному з підвальних приміщень вони виявили ще одного чоловіка, який вже приготував сумки з кабелями і будівельними електроінструментами.

"До інспекторів підійшов мешканець будинку і розповів, що його підвал зламано, і перерахував, що у нього викрали раніше згадані предмети. Він написав заяву про крадіжку", - повідомили в поліції.

Один із затриманих - раніше судимий за крадіжку, а другий - за наркотики.

Нагадаємо, що Київська поліція затримала серійного грабіжника банків, який залишав на місях злочинів шоколадки для касирів.