"Чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, стан його був важкий"

У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку, який стався 22 грудня.

"Попри надання всієї необхідної медичної допомоги, врятувати життя чоловіка, який постраждав від вибуху на ярмарку 22 грудня, медикам не вдалось. Чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, стан його був важкий. Вчора лабораторні показники погіршились, чоловік помер сьогодні", - повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У мерії Львова висловили співчуття рідним та близьким померлого.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові вибухнув газ. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. До встановлення причин пожежі різдвяний ярмарок буде закритий.