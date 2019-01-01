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У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку

"Чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, стан його був важкий"
У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку, який стався 22 грудня.
У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку Фото: Твоє місто

"Попри надання всієї необхідної медичної допомоги, врятувати життя чоловіка, який постраждав від вибуху на ярмарку 22 грудня, медикам не вдалось. Чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, стан його був важкий. Вчора лабораторні показники погіршились, чоловік помер сьогодні", - повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У мерії Львова висловили співчуття рідним та близьким померлого.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові вибухнув газ. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. До встановлення причин пожежі різдвяний ярмарок буде закритий.

 
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01 01 2019 22:44
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