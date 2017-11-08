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У липні зарплата Авакова збільшилася до 59,3 тис грн

Матеріальна допомога в липні міністру не призначалася і не виплачувалася
Зарплата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова за липень склала 53,9 тис. гривні, його заступників - від 39,2 тис. до 76,9 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 53,4 тис. гривень.
У липні зарплата Авакова збільшилася до 59,3 тис грн Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

Сума коштів, нарахована Авакову в липні, склала 53 869,35 гривні, в тому числі премія за червень - 12 532,34 гривні та індексація - 49,85 гривні.

Матеріальна допомога в липні міністру не призначалася і не виплачувалася, повідомляють "Українські новини", посилаючись на відповідь міністра на офіційний запит агентства.

Відзначимо, що зарплата Авакова за грудень 2016 р. становила 42,9 тис. грн, за січень - 39,2 тис. грн, за лютий 53,7 тис. грн, за березень - 42,7 тис. грн, за квітень - 52 тис. грн, за травень - 52,6 тис. грн, за червень - 47,7 тис. грн.

Нагадаємо, що в 2016 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав більше 466 тис грн зарплати.

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