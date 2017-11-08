ПОЛІТИКА НОВИНИЗарплата міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова за липень склала 53,9 тис. гривні, його заступників - від 39,2 тис. до 76,9 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 53,4 тис. гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У липні зарплата Авакова збільшилася до 59,3 тис грн
Матеріальна допомога в липні міністру не призначалася і не виплачувалася
Арсен Аваков. Фото: Укрінформ
Сума коштів, нарахована Авакову в липні, склала 53 869,35 гривні, в тому числі премія за червень - 12 532,34 гривні та індексація - 49,85 гривні.
Матеріальна допомога в липні міністру не призначалася і не виплачувалася, повідомляють "Українські новини", посилаючись на відповідь міністра на офіційний запит агентства.
Відзначимо, що зарплата Авакова за грудень 2016 р. становила 42,9 тис. грн, за січень - 39,2 тис. грн, за лютий 53,7 тис. грн, за березень - 42,7 тис. грн, за квітень - 52 тис. грн, за травень - 52,6 тис. грн, за червень - 47,7 тис. грн.
Нагадаємо, що в 2016 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав більше 466 тис грн зарплати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 08 2017 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles