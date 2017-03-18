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У Маріуполі чоловік незаконно виготовляв удома маузери, гвинтівки та карабіни, – ФОТО

Зброяр уже був судимий за аналогічний злочин, але знову повернувся до улюбленої справи
Поліція вилучила автомати, гвинтівки, пістолети, частини нарізної зброї, більше двох тисяч патронів та станок для виготовлення зброї у Маріуполі. Власник квартири, який налагодив виробництво зброї та патронів, затриманий.
У Маріуполі чоловік незаконно виготовляв удома маузери, гвинтівки та карабіни, – ФОТО Фото: dn.npu.gov.ua

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"В ході профілактичної спецоперації з припинення обігу нелегальної зброї поліцейські отримали оперативну інформацію, що один з місцевих жителів ремонтує зброю. Оперативники навідалися за вказаною адресою, де під час обшуку виявили цілий збройовий арсенал, у складі якого - гвинтівка Мосіна, карабін Маузера, 3 автомати часів Другої світової війни, 4 пістолета, деталі від нарізної зброї, більше 2 тис. патронів", – йдеться в повідомленні.


Фото: dn.npu.gov.ua

Як пояснив 46-річний власник, він колекціонує раритетну, а також власноруч збирає зі старих стволів нову, "робочу" зброю.

В оселі поліцейські виявили станок, на якому майстер-любитель виготовляв бойові набої. Для чого йому бойові припаси у такій кількості – встановить слідство. Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до збуту зброї або боєприпасів.


Фото: dn.npu.gov.ua


Фото: dn.npu.gov.ua


Фото: dn.npu.gov.ua

"Варто відзначити, що зброяр вже був судимий за аналогічний злочин у 2007 році, але знову повернувся до улюбленої справи", – зазначили у поліції.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.

Тепер власнику домашньої зброярні загрожує до 7 років позбавлення волі.


Фото: dn.npu.gov.ua


Фото: dn.npu.gov.ua


Фото: dn.npu.gov.ua

Нагадаємо, в столичному регіоні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом зброї і боєприпасів, до складу якої входили поліцейські.

Під час обшуків, проведених в будинку і на дачі у 49-річного жителя Кам'янець-Подільського, правоохоронці вилучили бойову гранату, велику кількість патронів, пістолети і пакет марихуани.

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18 03 2017 23:30
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