У Маріуполі чоловік незаконно виготовляв удома маузери, гвинтівки та карабіни, – ФОТО
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
"В ході профілактичної спецоперації з припинення обігу нелегальної зброї поліцейські отримали оперативну інформацію, що один з місцевих жителів ремонтує зброю. Оперативники навідалися за вказаною адресою, де під час обшуку виявили цілий збройовий арсенал, у складі якого - гвинтівка Мосіна, карабін Маузера, 3 автомати часів Другої світової війни, 4 пістолета, деталі від нарізної зброї, більше 2 тис. патронів", – йдеться в повідомленні.
Фото: dn.npu.gov.ua
Як пояснив 46-річний власник, він колекціонує раритетну, а також власноруч збирає зі старих стволів нову, "робочу" зброю.
В оселі поліцейські виявили станок, на якому майстер-любитель виготовляв бойові набої. Для чого йому бойові припаси у такій кількості – встановить слідство. Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до збуту зброї або боєприпасів.
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
"Варто відзначити, що зброяр вже був судимий за аналогічний злочин у 2007 році, але знову повернувся до улюбленої справи", – зазначили у поліції.
Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.
Тепер власнику домашньої зброярні загрожує до 7 років позбавлення волі.
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Нагадаємо, в столичному регіоні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом зброї і боєприпасів, до складу якої входили поліцейські.
Під час обшуків, проведених в будинку і на дачі у 49-річного жителя Кам'янець-Подільського, правоохоронці вилучили бойову гранату, велику кількість патронів, пістолети і пакет марихуани.
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