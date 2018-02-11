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У Маріуполі заарештовано 3000 тонн продукції "віджатого" бойовиками "ЛНР" меткомбінату

Арешт продукції Алчевського меткомбінату відповідь санкція РФ проти України
В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тонн продукції Алчевського меткомбінату, який знаходиться на на непідконтрольній українському уряду території Луганської області.
У Маріуполі заарештовано 3000 тонн продукції "віджатого" бойовиками "ЛНР" меткомбінату Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тон продукції захопленого окупантами Алчевського меткомбінату, яка перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію", - повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею КК за фінансування тероризму", - додав генпрокурор.

Алчевський металургійний комбінат, контрольований корпорацією "Індустріальний союз Донбасу", 13 лютого припинив виплавку чавуну через брак залізорудної сировини, що поставляється гірничорудними підприємствами України.

Зазначалося, що Алчевський меткомбінат зі схвалення "ордловців" переходить під управління компанії "Зовнішторгсервіс" бізнесмена Сергія Курченка, котрий переховується в РФ.

Як відомо, рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

 

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02 11 2018 09:23
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