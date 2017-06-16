У МЕРТ заявляють, що нові мита на брухт не порушують угоду про асоціацію з ЄС

Міністерство економічного розвитку заявляє, що закон про експортне мито на брухт чорних металів буде застосовуватися без шкоди для зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Для металобрухту, який експортуватиметься в ЄС, залишатимуться чинними ставки вивізного мита, визначені в Угоді. Уряд готовий доводити свою позицію перед міжнародними партнерами", - йдеться у заяві МЕРТ.

Повідомляється, що Мінекономрозвитку провело обговорення законопроекту №6382 із зацікавленими сторонами: народними депутатами, асоціаціями металургів, представниками металургійних підприємств, Урядовим офісом з європейської та євроатлантичної інтеграції.

За підсумками обговорення, Мінекономрозвитку ухвалило рішення рекомендувати Президенту України підписати закон, ухвалений Верховною Радою

"Законопроект має на меті стабілізацію роботи українських металургійних підприємств в умовах військової агресії, збереження 25 тис. робочих місць", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює нульові ставки ввізного мита на відходи та брухт чорних металів замість діючих в розмірі 5%.

21 квітня Верховна Рада тимчасово, строком на три роки, підвищила мито на експорт брухту чорних металів з 10 євро до 30 євро за тонну. За відповідний законопроект №3868 у четвер проголосували 268 народних депутатів. Його поки що не підписав президент України.

Автори законодавчої ініціативи стверджували, що реалізація положень законопроекту додатково принесе більше 500 млн грн бюджетних надходжень на рік.

Підвищення експортного мита активно лобіюють українські металурги, зокрема заводи Ріната Ахметова - ММК ім. Ілліча, "Азовсталь" та "Запоріжсталь".

Вони неодноразово вказували, що попри гострий дефіцит металобрухту на українських заводах, Україна експортує рекордні обсяги брухту, що є вкрай деструктивною тактикою. У 2015 році вивіз брухту з країни побив рекорд і склав більш як 1,2 млн тонн.

В ЄС цю ініціативу сприйняли вкрай негативно, заявивши, що вона порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію. Тому ухвалений закон заветував президент. Натомість він запропонував скоротити термін дії мита до 1 року.

Верховна Рада проголосувала за законопроекті №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.

Відзначимо, що Україна втратила 39% валютної виручки від експорту металопродукції. Металургійні підприємства України в 2015 році скоротили експорт металопродукції в натуральному вираженні на 15,3%, або на 3,1 млн тонн, в порівнянні з 2014 роком - до 17,1 млн тонн.