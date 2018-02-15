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У Міграційній службі не змогли сказати, хто організував чартер для Саакашвілі

ДМС не організовувала транспортування Саакашвілі до Польщі
Державна міграційна служба України не знає, хто організовував та оплатив транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі до Польщі.
У Міграційній службі не змогли сказати, хто організував чартер для Саакашвілі Фото: ukranews.com

"ДМС не здійснювала транспортування Міхеіїла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня", - повідомили у відомстві на запит журналістів програми Схеми.

У Державній прикордонній служби також заявили, що не володіють цією інформацією.

Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.

Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.

Як відомо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Додамо, що сам Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.

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