У Міноборони РФ назвали заяви Муженка про російські війська "демонстрацією його профнепридатності"
"Що стосується підрозділу російських військ, які брали участь в спільних стратегічних навчаннях "Захід-2017", всі повернулися в пункти постійної дислокації", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає "Интерфакс".
За його словами, такі заяви начальника Генштабу ЗСУ Муженко "демонструють його профнепридатність".
"Абсолютне неволодіння оперативною обстановкою на відстані сотень кілометрів від столиці власної країни і фантазії про чисельність перебуваючих там військ - привід для негайного звільнення такого начальника Генштабу", - заявив Конашенков.
Також представник Міноборони РФ сказав: "…якщо це і є результат проведеного під керівництвом США і Північноатлантичного альянсу переходу українських Збройних сил "на стандарти НАТО", то і натовський прапор вам у руки. У такому стані українська армія є прямою і явною загрозою, перш за все, для самого НАТО".
Нагадаємо, вчора Віктор Муженко в інтерв’ю Reuters розповів, що Росія не вивела з території Білорусі всі сили після проведених спільних навчань "Захід-2017".
Також він додав, що Росія лише "продемонструвала" відвід авіації, аби показати, що "літаки полетіли на аеродроми Росії".
Спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.
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