У Міноборони Росії підтвердили вбивство трьох турецьких військових і висловили співчуття

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов висловив співчуття своєму колезі генералові Хулусі Акару у зв'язку із загибеллю трьох турецьких військових у результаті удару російського літака.

"Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал армії Валерій Герасимов висловив співчуття генералові Хулусі Акару у зв'язку із загибеллю трьох турецьких військовослужбовців, що діяли в районі міста Ель-Баб, в результаті ненавмисного удару російського літака. Російські бомбардувальники виконували бойове завдання по знищенню в районі міста Ель-Баб позицій бойовиків ІД", - повідомляє ТАСС.

У військовому відомстві зазначили, що Герасимов провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою.

Вони обговорили спільні дії на території Сирії і обстановку на північному сході провінції Алеппо.

Як повідомляв iPress.ua, у Сирії в районі міста Ель-Баб ВПС Росії здійснили авіаудар по турецьким військовим, в результаті чого щонайменше троє військових загинули, 11 осіб отримали поранення.