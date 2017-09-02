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У Міноборони Росії підтвердили вбивство трьох турецьких військових і висловили співчуття

Герасимов провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою
Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов висловив співчуття своєму колезі генералові Хулусі Акару у зв'язку із загибеллю трьох турецьких військових у результаті удару російського літака.
У Міноборони Росії підтвердили вбивство трьох турецьких військових і висловили співчуття Фото:espreso.tv

"Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал армії Валерій Герасимов висловив співчуття генералові Хулусі Акару у зв'язку із загибеллю трьох турецьких військовослужбовців, що діяли в районі міста Ель-Баб, в результаті ненавмисного удару російського літака. Російські бомбардувальники виконували бойове завдання по знищенню в районі міста Ель-Баб позицій бойовиків ІД", - повідомляє ТАСС.

У військовому відомстві зазначили, що Герасимов провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою.

Вони обговорили спільні дії на території Сирії і обстановку на північному сході провінції Алеппо.

Як повідомляв iPress.ua, у Сирії в районі міста Ель-Баб ВПС Росії здійснили авіаудар по турецьким військовим, в результаті чого щонайменше троє військових загинули, 11 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, що у 2015 році відносини Росії і Туреччини серйозно загострилися після того, як Туреччина збила російський військовий літак Су-24, що порушив турецький повітряний простір.

Після цього, Росія ввела санкції щодо Туреччини. Згідно з постановами, країні тепер не можна займатися будівництвом, архітектурною діяльністю, туристичним і готельним бізнесом, а також виконувати роботи із забезпечення державних і муніципальних послуг.

 
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