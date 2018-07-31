У МОЗ підтвердили, що Зайцева була під наркотиками, - адвокат

Представник потерпілих, адвокат Лариса Матвєєва посилається на відповідь на адвокатський запит, отриманий нею з Центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я України

Обвинувачена в ДТП з шістьма жертвами Олена Зайцева на момент аварії перебувала в стані наркотичного сп'яніння.

"З урахуванням наведених в запиті відомостей можна визначити, що особа 1 (так була позначена Зайцева в адвокатському запиті - ред.) станом на 17.10.2017 року перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих речовин", - заявила представник потерпілих, адвокат Лариса Матвєєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вона заявила клопотання про долучення до матеріалів справи завірених копій свого запиту і відповіді на нього.

Проти задоволення клопотання виступали тільки адвокати Зайцевої і представник однієї з потерпілих (знайомої Зайцевої, яка перебувала разом з нею в машині на момент аварії).

"Вважаю, що в розумінні норм Кримінального процесуального кодексу, на який посилалася адвокат Матвєєва в своєму клопотанні, ці документи не є доказами в даному кримінальному провадженні. Абсолютно кожне питання, поставлене Матвєєвою в її адвокатському запиті, було предметом дослідження всіх експертиз, які долучені шановним судом до матеріалів даної справи", - сказала адвокат Зайцевої Юлія Козир.

Вона звернула увагу на те, що в кримінальному провадженні проведена психіатрична, наркологічна, психологічна та судово-медична експертиза, на розгляді якої, зокрема, було поставлено питання про те, чи знаходилася Зайцева в стані будь-якого сп'яніння на момент скоєння злочину.

"Абсолютно всі ці питання були поставлені, і оцінка даних обставин дана компетентними експертними установами міста Харкова. При цьому експерти були попереджені про кримінальну відповідальність. Їм для дослідження надавалися всі необхідні матеріали кримінального провадження. Тому я вважаю, що клопотання адвоката Матвєєвої необґрунтовано і не підлягає задоволенню", - підкреслила адвокат.

У судовому засіданні оголошено перерву до 7 серпня.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.