У Миколаєві неповнолітній, посварившись із контролером, обстріляв трамвай

Затримані заперечували той факт, що у них був пістолет

У Миколаєві патрульна поліція затримала неповнолітнього, який після сварки з контролером обстріляв міський трамвай.

Правоохоронці уточнили, що хлопець і дівчина після сварки з контролером вийшли з трамвая, після чого хлопець декілька разів вистрелив по вагону, повідомляє прес-служба поліції міста.

"Інспектори звернули увагу на схожих за описом юнака з дівчиною і зупинили їх. Під час поверхневої перевірки у хлопця виявили ніж, і газовий балончик. Молоді люди підтвердили, що у них дійсно сталася суперечка з контролером, оскільки у них не було грошей і вони не могли оплатити проїзд. Всупереч твердженням очевидців, неповнолітні заперечували той факт, що у них був пістолет, і те, що хлопець стріляв", - йдеться в повідомленні.

У хлопця згодом виявили ніж і газовий балончик. На місце прибула слідчо-оперативна група, про подію патрульні повідомили батькам неповнолітнього.

Нагадаємо, що в Миколаєві сталася стрілянина за участі активіста політичної партії, назвати яку у місцевій поліції відмовилися.