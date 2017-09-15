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У Миколаєві неповнолітній, посварившись із контролером, обстріляв трамвай

Затримані заперечували той факт, що у них був пістолет
У Миколаєві патрульна поліція затримала неповнолітнього, який після сварки з контролером обстріляв міський трамвай.
У Миколаєві неповнолітній, посварившись із контролером, обстріляв трамвай Фото: Патрульна поліція Миколаєва Facebook

Правоохоронці уточнили, що хлопець і дівчина після сварки з контролером вийшли з трамвая, після чого хлопець декілька разів вистрелив по вагону, повідомляє прес-служба поліції міста.

"Інспектори звернули увагу на схожих за описом юнака з дівчиною і зупинили їх. Під час поверхневої перевірки у хлопця виявили ніж, і газовий балончик. Молоді люди підтвердили, що у них дійсно сталася суперечка з контролером, оскільки у них не було грошей і вони не могли оплатити проїзд. Всупереч твердженням очевидців, неповнолітні заперечували той факт, що у них був пістолет, і те, що хлопець стріляв", - йдеться в повідомленні.

У хлопця згодом виявили ніж і газовий балончик. На місце прибула слідчо-оперативна група, про подію патрульні повідомили батькам неповнолітнього.

Нагадаємо, що в Миколаєві сталася стрілянина за участі активіста політичної партії, назвати яку у місцевій поліції відмовилися.

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15 09 2017 16:15
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