У МЗС не знають про російський паспорт Костенка та його підозру в Україні
Про це під час брифінгу заявив Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, коментуючи інформацію про наявність у Костенка російського громадянства, передає "Українська правда".
"Я можу підтвердити офіційно, що Олександр Костенко є громадянином України, і це визнано також російськими органами. І в’їхав він на територію України за своїм українським паспортом", – наголосив Заяць.
Водночас, він сказав, що не знає, чи є в Костенка російський паспорт.
"Мені не відомо, чи є в нього російський паспорт, але адміністрацією пенітенціарного закладу йому було при звільненні повернуто його український паспорт… Якби росіяни не визнавали його українського паспорту, вони б, очевидно, не дозволили йому виїхати", – додав секретар МЗС.
Водночас, коментуючи те, що Костено раніше фігурував у кримінальній справі в Україні, Заяць зазначив, що "міністерство не є правоохоронним органом".
"Справа, яка була раніше відкрита, чи вона продовжує розслідуватися, чи вона закрита, мені і моїм колегам в міністерстві не відомо", – сказав він.
Секретар наголосив, що МЗС "не дає правових оцінок, не є слідчим органом, не має навіть доступу до даних слідчих дій" та порадив звертатись із запитаннями до правоохоронців.
Водночас, Заяць припустив, що Костенко не перебуває в розшуку, враховуючи, що російські прикордонники його не затримали.
"Нам не відомо, щоб Олександр перебував в розшуку. Я думаю, що якби особа перебувала в розшуку, очевидно, ми б отримали запити від правоохоронних органів", – пояснив співробітник МЗС.
Раніше медіаексперт Анатолій Шарій опублікував ролик, в якому нагадав, що Костенко перед 3,5-річним ув'язненням в Росії був об'єктом уваги з боку українських силовиків: СБУ затримувала його за підозрою в підготовці диверсій і терактів за вказівкою російських спецслужб. Також Шарій показав фотокопії, які вказують, що Костенко отримав російське громадянство.
Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.
Костенко повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, що в нього зламана рука.
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