У НАБУ кажуть, що їх робота може бути повністю паралізована через судову реформу
"Підписання президентом закону №6232 призведе до колапсу в роботі НАБУ та інших органів досудового розслідування та паралізує систему правосуддя України", - повідомляє сайт бюро.
У НАБУ наголосили, що зміни до КПК мають бути допрацьовані після проведення відповідних консультацій з усіма суб’єктами кримінального процесу.
Також зазначається, що бюро звернулося до голови комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з проханням ініціювати питання про внесення змін до Перехідних положень КПК України.
Зокрема, НАБУ просить виключити обмеження щодо двох років розслідування слідчими прокуратури кримінальних проваджень, розпочатих до грудня 2015 року і підслідних НАБУ. На думку бюро, це дасть можливість прокурорам завершити їхні розслідування, а НАБУ – продовжувати ефективно виконувати свою роботу.
У НАБУ наголосили, що остаточного варіанту законопроекту про судову реформу, який направили на підпис Президенту, в публічному доступі досі немає. Але низка запропонованих законопроектом змін до КПК викликають занепокоєння НАБУ.
Зокрема, мова йде про обрахування строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР і зобов’язання закривати кримінальну справу у разі завершення встановлених строків, безвідносно чи розкритий злочин; про вимогу призначення експертизи виключно на підставі ухвали слідчого судді із визначенням безпосередньо суддею експерта чи експертної установи, яка зобов’язана провести таке дослідження; про можливість оскарження до слідчого судді повідомлення про підозру тощо.
Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу. Вже в середу, 4 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект про скасування судової реформи.
Національне антикорупційне бюро закликало Президента Петра Порошенка ветувати ухвалений напередодні закон про судову реформу через низку змін у Кримінальний процесуальний кодекс.
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