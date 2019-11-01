У ніч на 13 січня "ПриватБанк" призупинить операції з картками

"Унаслідок розширення банківських та фінансових послуг, навантаження на процесинг зросте майже на 15%"

У ніч з суботи на неділю 13 січня "ПриватБанк" зупинить усі операції з картками приблизно на чотири години.

У банку паузу називають необхідною та зазначають, що її використають для модернізації процесингового центру, повідомляє офіційний сайт "ПриватБанку".

"Унаслідок розширення банківських та фінансових послуг, навантаження на процесинг зросте майже на 15% тільки за перше півріччя. Такий великий обсяг може значно ускладнити та уповільнити обробку поточних транзакцій Щоб запобігти цьому - ІТ-служби банку проведуть короткочасну модернізацію процесингового центру", - зазначили в "ПриватБанку".

Прес-секретарка компанії Інна Музичук зазначила, що роботи признають спеціально на той час, коли більшість клієнтів не проводять операції.

Після чотиригодинної паузи "ПриватБанк" обіцяє підвищити якість роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.

Протягом 2018 року через каси, банкомати та термінали "ПриватБанку" пройшло близько 2 трильйонів гривень готівки, що у майже 5 разів більше, за загальний обсяг надрукованих українських грошей.

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило рейтинги "Укрексімбанку", "Ощадбанку", "ПриватБанку" і банку "Південний" слідом за підвищенням суверенного рейтингу в національній та іноземній валютах до "Caa1" з "Caа2".